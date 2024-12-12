Юрий Лоза сравнил с болезнью стремление Илона Маска увеличивать свой капитал

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что состояние Илона Маска превысило 400 миллиардов долларов.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Юрий Лоза не прошёл мимо сообщения о том, что Илон Маск стал первым в истории бизнесменом, заработавшим 400 миллиардов долларов. Изобретатель поддержал на выборах Дональда Трампа. После победы лидера республиканцев цена на акции Tesla, подскочила на 65 процентов.

"Наверное, это что-то вроде заболевания — всё время увеличивать своё состояние. Ведь каждому понятно, что одного миллиарда с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь. Вряд ли можно проесть или прогулять", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

Певец посоветовал своим подписчикам, для того, чтобы лучше представить себе данную сумму денег, мысленно собрать все деньги, которые у них имеются, и добавить к ним четыре сотни миллиардов долларов.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.



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