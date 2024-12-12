Певец Сергей Жуков обвинил в рейдерстве серийного истца Андрея Черкасова

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, как Андрею Черкасову удаётся блокировать его творческий контент на цифровых площадках.
Сергей Жуков назвал Андрея Черкасова серийным истцом, который портит жизнь ему и многим другим музыкантам, обращаясь в судебные органы с требование запретить трансляцию тех или иных клипов или фильмов.
Лидер музыкальной группы обратился за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
"Андрей Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество коллектива. Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов "Руки вверх!", у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году", — объяснил Жуков.
Певец отметил, что на момент передачи прав Маликов уже 7 лет не являлся продюсером группы "Руки вверх".
Артист отметил, что Черкасов действует с помощью бреши в законодательстве.
"По сути, такая деятельность — не что иное, как рейдерство", — выразил своё мнение Жуков.
Ранее Сергей Жуков подал в суд на Черкасова, который преследует его много лет.
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!