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Певец Сергей Жуков обвинил в рейдерстве серийного истца Андрея Черкасова

1:19
Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, как Андрею Черкасову удаётся блокировать его творческий контент на цифровых площадках.

Певец Сергей Жуков
Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by ВК-аккаунт Сергея Жукова is licensed under public doman
Певец Сергей Жуков

Сергей Жуков назвал Андрея Черкасова серийным истцом, который портит жизнь ему и многим другим музыкантам, обращаясь в судебные органы с требование запретить трансляцию тех или иных клипов или фильмов.

Лидер музыкальной группы обратился за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

"Андрей Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество коллектива. Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов "Руки вверх!", у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году", — объяснил Жуков.

Певец отметил, что на момент передачи прав Маликов уже 7 лет не являлся продюсером группы "Руки вверх".

Артист отметил, что Черкасов действует с помощью бреши в законодательстве.

"По сути, такая деятельность — не что иное, как рейдерство", — выразил своё мнение Жуков.

Ранее Сергей Жуков подал в суд на Черкасова, который преследует его много лет.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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