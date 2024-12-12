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Евгений Петросян заявил, что его сын Ваган точно не станет артистом

1:04
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян высказался о будущем своего четырёхлетнего сына.

Юморист Евгений Петросян
Фото: https://vk.com/e_petrosyan by ВК-аккаунт Евгения Петросяна is licensed under public doman
Юморист Евгений Петросян

Пять лет Евгений Петросян женат на Татьяне Брухуновой, с которой у него разница в возрасте составляет 44 года.

79-летний артист считает, что его сына Вагана ждёт научная карьера, так как мальчик растёт очень любознательным и интеллигентным. Никаких признаков артистического дарования Евгений Ваганович в сыне не увидел.

"Ваган точно не будет артистом. Он будет каким-то научным человеком. Он у меня очень театральный. Ему даже не надо было объяснять, как нужно вести себя в театре", — рассказал юморист в передаче Романа Костомарова "По душам".

Театральный этикет мальчику, вероятно, передался от мамы, которая не пропускает хорошие театральные постановки и часто берёт с собой сына на спектакли.

Ранее Евгений Петросян заявил, что в браке с Татьяной Брухуновой он исправляет ошибки молодости.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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