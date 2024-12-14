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Анна Нетребко показала, как её особенный сын Тияго наряжает ёлку в новом доме

1:01
Шоу-бизнес

Оперная дива Анна Нетребко похвасталась шикарной новогодней ёлкой, которую она наряжала вместе с близкими людьми.

Певица Анна Нетребко с сыном Тиаго
Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by ВК-аккаунт Анны Нетребко is licensed under public doman
Певица Анна Нетребко с сыном Тиаго

Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* кадры с праздничным убранством своего нового дома.

На видео её особенный сын Тиаго наряжает ёлку, вешая игрушки на ветку. Певица отметила, что переселилась в новое жильё.

"Из лесу ёлочку взяли мы домой! Новый дом, новая ёлка!" — написала звезда мировой оперной сцены под кадрами.

Подписчики поздравили певицу с наступающими новогодними праздниками.

"Какая прелесть. Всей вашей весёлой компашке желаю счастливых рождественских праздников", — писали фолловеры под постом Нетребко.

Ранее Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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