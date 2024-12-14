Оперная дива Анна Нетребко похвасталась шикарной новогодней ёлкой, которую она наряжала вместе с близкими людьми.
Анна Нетребко опубликовала в "Инстаграме"* кадры с праздничным убранством своего нового дома.
На видео её особенный сын Тиаго наряжает ёлку, вешая игрушки на ветку. Певица отметила, что переселилась в новое жильё.
"Из лесу ёлочку взяли мы домой! Новый дом, новая ёлка!" — написала звезда мировой оперной сцены под кадрами.
Подписчики поздравили певицу с наступающими новогодними праздниками.
"Какая прелесть. Всей вашей весёлой компашке желаю счастливых рождественских праздников", — писали фолловеры под постом Нетребко.
Ранее Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.