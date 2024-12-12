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Оскорблённый Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

0:43
Шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян решил наказать медиаменеджера Николая Картозию за оскорбления, подав на него судебный иск. 

Режиссёр Сарик Андреасян
Фото: https://t.me/sarikandreasyan by Телеграм-канал Сарика Андреасяна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Режиссёр Сарик Андреасян

Публичная перепалка Сарика Андреасяна и автора проектов "Орёл и решка" и "Ревизорро" Николая Картозии перетекла в судебную плоскость

Как сообщает Telegram-канал "СтарХит", Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию иск о защите чести и достоинства.

Оскорбили режиссёра нападки на его творчество.

Начался конфликт между деятелями культуры после того, как Сарик Андреасян заявил, что детище телеканала "Пятница" сериал "Карьеристки" сняли с показа якобы из-за плохих рейтингов.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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