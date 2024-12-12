Оскорблённый Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

Режиссёр Сарик Андреасян решил наказать медиаменеджера Николая Картозию за оскорбления, подав на него судебный иск.
Публичная перепалка Сарика Андреасяна и автора проектов "Орёл и решка" и "Ревизорро" Николая Картозии перетекла в судебную плоскость
Как сообщает Telegram-канал "СтарХит", Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию иск о защите чести и достоинства.
Оскорбили режиссёра нападки на его творчество.
Начался конфликт между деятелями культуры после того, как Сарик Андреасян заявил, что детище телеканала "Пятница" сериал "Карьеристки" сняли с показа якобы из-за плохих рейтингов.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!