Вернувшая себе девичью грудь Мария Погребняк устроила фотосессию с сыновьями

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Блогер Мария Погребняк, перенёсшая несколько пластических операций, сфотографировалась с сыновьями.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале снимки с фотосессии, на которых она запечатлена со своими сыновьями, в том числе и с младенцем по имени Александр.

Она объяснила, что сделала операции у хирурга Тимура Хайдарова, а которых всегда мечтала.

"Мне вернули мою девичью грудь — без "шаров", которые смотрятся вульгарно и немодно… Мне сшили диастаз — 4 сантиметра, и теперь у меня появилась настоящая талия… Ушёл грустный живот!" — написала звезда Интернета под снимками.

Избавили её, по словам Марии и от "малярных мешочков", из-за которых её лицо выглядело опухшим как после укусов пчёл.

Ранее Мария Погребняк рассказала, с кем оставила на неделю трёхмесячного сына, когда ей делали пластические операции.

Уточнения

Диастаз прямых мышц живота — расхождение внутренних краев этих мышц на расстояние более 27 мм на уровне пупка.



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