Погребняк высказалась о номинации певицы Монеточки* и Noize МС** на Нобелевскую премию

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк призналась, что шокирована новостью о том, что претендентами на Нобелевскую премию мира стали певица Монеточка* и рэпер Noize МС**.

Фото: https://t.me/s/radiomonetochka by Телеграм-канал певицы Монеточки is licensed under public doman Певица Монеточка

Мария Погребняк опубликовала видео, на котором сообщается об официальном решении включить Елизавету Гырдымову* и Ивана Алексеева** (настоящие имена Монеточки и Noize МС) в список претендентов на Нобелевскую премию мира.

Выбрали музыкантов за то, что они выступают за гуманистические ценности.

"У меня шок", — призналась блогер.

Она отметила, что видит в этом решении политическую подоплёку.

"Безумный мир увяз в политических играх и готов возвеличивать бездарность в угоду им", — выразила своё мнение звезда Интернета в личном микроблоге.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.

** признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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