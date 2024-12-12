Погребняк высказалась о номинации певицы Монеточки* и Noize МС** на Нобелевскую премию

Мария Погребняк призналась, что шокирована новостью о том, что претендентами на Нобелевскую премию мира стали певица Монеточка* и рэпер Noize МС**.
Мария Погребняк опубликовала видео, на котором сообщается об официальном решении включить Елизавету Гырдымову* и Ивана Алексеева** (настоящие имена Монеточки и Noize МС) в список претендентов на Нобелевскую премию мира.
Выбрали музыкантов за то, что они выступают за гуманистические ценности.
"У меня шок", — призналась блогер.
Она отметила, что видит в этом решении политическую подоплёку.
"Безумный мир увяз в политических играх и готов возвеличивать бездарность в угоду им", — выразила своё мнение звезда Интернета в личном микроблоге.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом.
** признана Минюстом РФ иностранным агентом.
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