Актриса Наталья Бочкарева и Алёна Жигалова высмеяли внешность рэпера Натана

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва объяснила, что если бы рэпер Натан к ней "подкатил", то она ударила бы его в лоб.
Актриса Наталья Бочкарёва заверила, что рэпер Натан совсем не в её вкусе, поэтому она не приняла бы ухаживания от мужчины, который снискал славу сердцееда.
Наталье Бочкаревой не нравится в музыканте и его самоуверенность. По словам актрисы, рэпер слишком много о себе мнит.
"Такие, как Natan вообще не в моем вкусе. Для меня он немножко такой… доходяга", — заявила актриса в шоу "Алёна, блин!".
Алёна Жигалова возразила Бочкарёвой и отметила, что Натан отличается страстной южной внешностью и красивым лицом, однако признала, что у рэпера якобы кривые ноги.
Наталья Бочкарёва: Бочкарёва, Наталья Владимировна (род. 1980) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!