Актриса Наталья Бочкарева и Алёна Жигалова высмеяли внешность рэпера Натана

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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва объяснила, что если бы рэпер Натан к ней "подкатил", то она ударила бы его в лоб.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman Рэпер Натан

Актриса Наталья Бочкарёва заверила, что рэпер Натан совсем не в её вкусе, поэтому она не приняла бы ухаживания от мужчины, который снискал славу сердцееда.

Наталье Бочкаревой не нравится в музыканте и его самоуверенность. По словам актрисы, рэпер слишком много о себе мнит.

"Такие, как Natan вообще не в моем вкусе. Для меня он немножко такой… доходяга", — заявила актриса в шоу "Алёна, блин!".

Алёна Жигалова возразила Бочкарёвой и отметила, что Натан отличается страстной южной внешностью и красивым лицом, однако признала, что у рэпера якобы кривые ноги.

Уточнения

Наталья Бочкарёва: Бочкарёва, Наталья Владимировна (род. 1980) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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