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Лолита задумалась об отсутствии мужской заботы в её жизни

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская задумалась о новом романе. Артистка рассказала, что приболела и ощутила, что ей не хватает мужской заботы.

Лолита Милявская
Фото: YouTube канал Лолита Милявская by Скриншот видео YouTube канала Лолита Милявская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лолита Милявская

Лолита призналась, что плохо себя чувствует и размышляет о необходимости иметь рядом с собой близкого человека. Хотя бы на случай болезни или других проблем.

На следующее утро певица выпила таблетки, ей полегчало, вернулось свойственное ей чувство юмора и мысли об одиночестве оставили её.

"Да нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо", — пошутила она, показав пряничного человечка.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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