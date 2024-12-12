Лолита задумалась об отсутствии мужской заботы в её жизни

Певица Лолита Милявская задумалась о новом романе. Артистка рассказала, что приболела и ощутила, что ей не хватает мужской заботы.
Лолита призналась, что плохо себя чувствует и размышляет о необходимости иметь рядом с собой близкого человека. Хотя бы на случай болезни или других проблем.
На следующее утро певица выпила таблетки, ей полегчало, вернулось свойственное ей чувство юмора и мысли об одиночестве оставили её.
"Да нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо", — пошутила она, показав пряничного человечка.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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