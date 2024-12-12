Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, кому отдаст предпочтение, выбирая между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина стала гостьей шоу рэпера Басты "Вопрос ребром". Гости проекта предложили ей сделать выбор между Собчак как интервьюером и Бузовой как певицей.

Такая дилемма нисколько не смутила звезду "Дома-2". Она отметила, что Ксения Собчак всегда была ей ближе, чем Ольга Бузова.

Ксения похвалила тёзку за её профессиональный рост в сфере журналистики. Она отметила, что с интересом смотрит интервью Собчак со знаменитостями.

Ольга Бузова, по словам Бородиной, не обладает выдающимися вокальными данными, но при этом вызывает уважение за смелость и умение делать шоу.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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