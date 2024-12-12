Певица Глюкоза призналась, что 2024 заканчивается для неё удачно

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Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, объяснила, что вселяет в неё оптимизм в конце непростого 2024 года.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman Певица Глюкоза

Певица Глюкоза, несмотря на все скандалы с её участием, не впала в уныние. Спасает звезду творческие проекты и охватившее её вдохновение. К концу года жизнь артистки, по её словам, нормализовалась.

"Казалось, что этот год разрубит на кусочки, но нет! Я вижу свет в конце тоннеля", — поделилась своим воодушевлением исполнительница хита "Невеста".

Ранее старшая дочь певицы Глюкозы Лидия заступилась за мать после скандала в Красноярске.

Уточнения

Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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