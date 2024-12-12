Кристина Асмус вышла на связь из больницы и рассказала о перенесённой операции

Актриса Кристина Асмус оказалась на операционном столе после полученной травмы.
Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена на больничной койке.
Звезда театра и кино объяснила, что ей прооперировали колено. После хирургического вмешательства ей придётся проходить реабилитацию не меньше трёх месяцев.
"Оказалось, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, я ещё и мениск порвала. Операционное действо длилось почти 4 часа без антракта", — написала актриса в "Инстаграме"*.
Экс-супруга Гарика Харламова пожаловалась на тяжёлую ночь после вскрытия колена.
"Первая ночь после операции — это адище просто!" — пожаловалась звезда сериала "Интерны".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).
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