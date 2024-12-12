Кристина Асмус вышла на связь из больницы и рассказала о перенесённой операции

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Актриса Кристина Асмус оказалась на операционном столе после полученной травмы.

Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina by Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public doman Актриса Кристина Асмус

Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена на больничной койке.

Звезда театра и кино объяснила, что ей прооперировали колено. После хирургического вмешательства ей придётся проходить реабилитацию не меньше трёх месяцев.

"Оказалось, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, я ещё и мениск порвала. Операционное действо длилось почти 4 часа без антракта", — написала актриса в "Инстаграме"*.

Экс-супруга Гарика Харламова пожаловалась на тяжёлую ночь после вскрытия колена.

"Первая ночь после операции — это адище просто!" — пожаловалась звезда сериала "Интерны".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).



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