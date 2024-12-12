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Миллион за крест Аллы Пугачёвой. Экс-участница Фабрики звёзд продаёт украшение от примадонны

1:02
Шоу-бизнес

Экс-участница "Фабрики звёзд 5" Аксинья Вержак решила заработать на имени Аллы Пугачёвой, пытаясь продать её крестик за 1 млн рублей, но, похоже, опоздала с этим минимум на полгода.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алла Пугачёва

По данным Mash, Вержак получила украшение из золота 585 пробы с топазами в 2004 году, когда Алла Борисовна привезла на проект мешок с надоевшими вещами и преподнесла их в качестве подарков участникам проекта. Аксинье достались также поношенные кофта Calvin Klein и юбка в стиле милитари.

Спустя 20 лет Вержак работает стилистом и парфюмером в Светлогорске Калининградской области.

Не понятно, что толкнуло её на продажу памятной вещицы, — воспоминание не столько о Пугачёвой, сколько о собственной "минуте славы" на телевидении. Но Аксинья не учла, что в России интерес к примадонне давно угас, и желающих приобрести её личную вещь так и не нашлось.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва  — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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