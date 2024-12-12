Джим Керри, недавно сыгравший в третьей части "Соника", готов вернуться к роли Гринча, похитителя Рождества, при условии, что ему помогут современные технологии.
В 1990 году, когда снимался фильм "Гринч — похититель Рождества", у актёра был сложный пластический грим, который до сих пор вызывает у него неприятные воспоминания.
"Я ежедневно снимался с тонной грима и почти не мог дышать. Это был чрезвычайно мучительный процесс. Дети были у меня в голове всё время. "Это для детей. Это для детей. Это для детей", — приводит слова Керри Deadline.
Сейчас Джим рассчитывает на технологию захвата движения и прочие достижения в области кино, чтобы лучше сосредоточиться на других актёрских задачах.
Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!