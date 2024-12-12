Джим Керри согласен снова сыграть Гринча, но с помощью технологий

Джим Керри, недавно сыгравший в третьей части "Соника", готов вернуться к роли Гринча, похитителя Рождества, при условии, что ему помогут современные технологии.

Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK by Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джим Керри

В 1990 году, когда снимался фильм "Гринч — похититель Рождества", у актёра был сложный пластический грим, который до сих пор вызывает у него неприятные воспоминания.

"Я ежедневно снимался с тонной грима и почти не мог дышать. Это был чрезвычайно мучительный процесс. Дети были у меня в голове всё время. "Это для детей. Это для детей. Это для детей", — приводит слова Керри Deadline.

Сейчас Джим рассчитывает на технологию захвата движения и прочие достижения в области кино, чтобы лучше сосредоточиться на других актёрских задачах.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.



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