Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риски зимнего вождения: как защитить двигатель от холода
Как смартфоны изменяют наш череп: у молодёжи растут костные наросты
Селена Гомес выходит замуж за продюсера Бенни Бланко
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле
3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает
Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств
Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы
Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин

Джим Керри согласен снова сыграть Гринча, но с помощью технологий

Шоу-бизнес

Джим Керри, недавно сыгравший в третьей части "Соника", готов вернуться к роли Гринча, похитителя Рождества, при условии, что ему помогут современные технологии.

Джим Керри
Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK by Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джим Керри

В 1990 году, когда снимался фильм "Гринч — похититель Рождества", у актёра был сложный пластический грим, который до сих пор вызывает у него неприятные воспоминания.

"Я ежедневно снимался с тонной грима и почти не мог дышать. Это был чрезвычайно мучительный процесс. Дети были у меня в голове всё время. "Это для детей. Это для детей. Это для детей", — приводит слова Керри Deadline.

Сейчас Джим рассчитывает на технологию захвата движения и прочие достижения в области кино, чтобы лучше сосредоточиться на других актёрских задачах.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стала известна причина, по которой концерты Лаймы Вайкуле в Испании отменили
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина, по которой концерты Лаймы Вайкуле в Испании отменили Аудио 
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Красота и стиль
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов Аудио 
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Еда и рецепты
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником Дмитрий Плотников Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником
Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле
3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает
Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств
Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы
История шпионских кошек: провал громкого эксперимента ЦРУ
Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин
Почему коллаген может стать врагом вашего организма
Почему привычка оставлять зарядку телефона в розетке не так уж безобидна
Уникальные свойства мармелада, которые делают его полезной сладостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.