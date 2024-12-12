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Селена Гомес выходит замуж за продюсера Бенни Бланко

1:08
Шоу-бизнес

Селена Гомес и Бенни Бланко скоро поженятся. Актриса поделилась радостной новостью в своем аккаунте в социальной сети, разместив фотографии с помолвочным кольцом.

Селена Гомес и Бенни Бланко
Фото: YouTube канал Sussan_Mourad by Скриншот видео YouTube канала Sussan_Mourad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селена Гомес и Бенни Бланко

Снимок с пикника, на котором, вероятно Бенни и сделал предложение возлюбленной, а она ответила "да" Селена подписала:

"Долго и счастливо" начинается сейчас".

Ещё летом таблоиды заговорили о предстоящем обручении. Актриса сама провоцировала слухи прикрывая эмодзи безымянный палец.

Роман Гомес и Бланко часто критиковали, но нежность, которую Бенни проявлял по отношению к Селене и её искренние признания в любви всё-таки подкупили поклонников своей непосредственностью. Пару тепло поздравляют со скорой свадьбой и желают любви и счастья.

Напомним, Гомес и Бланко знакомы больше десяти лет, но изначально их связывали дружба и работа. Встречаются они с июля прошлого года, но роман подтвердили только в декабре. Артистка не раз говорила, что видит своё будущее только с Бенни.

Уточнения

Бенни Бланко — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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