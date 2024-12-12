Селена Гомес выходит замуж за продюсера Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко скоро поженятся. Актриса поделилась радостной новостью в своем аккаунте в социальной сети, разместив фотографии с помолвочным кольцом.
Снимок с пикника, на котором, вероятно Бенни и сделал предложение возлюбленной, а она ответила "да" Селена подписала:
"Долго и счастливо" начинается сейчас".
Ещё летом таблоиды заговорили о предстоящем обручении. Актриса сама провоцировала слухи прикрывая эмодзи безымянный палец.
Роман Гомес и Бланко часто критиковали, но нежность, которую Бенни проявлял по отношению к Селене и её искренние признания в любви всё-таки подкупили поклонников своей непосредственностью. Пару тепло поздравляют со скорой свадьбой и желают любви и счастья.
Напомним, Гомес и Бланко знакомы больше десяти лет, но изначально их связывали дружба и работа. Встречаются они с июля прошлого года, но роман подтвердили только в декабре. Артистка не раз говорила, что видит своё будущее только с Бенни.
Бенни Бланко — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!