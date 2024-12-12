Леонид Агутин: в Омске требуют запретить, а в Москве выдвигают на премию как лучшего певца года

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Омские казаки выступили с инициативой запретить концерт Леонида Агутина и творческого объединения "Квартет И". Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: YouTube канал Леонид Агутин by Скриншот видео YouTube канала Леонид Агутин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид Агутин

По информации источника, представители совета атаманов казачьего народа выразили обеспокоенность либеральной и прозападной позицией, которую занимают Леонид Агутин и артисты квартета. Общественники считают, что это является основанием для отмены мероприятия, запланированного на 5 февраля на омской "G-Drive Арене".

Активисты направили соответствующее письмо главе областного правительства Виталию Хоценко. Однако пока не известно, как отреагировали местные власти и площадка, где должны пройти выступления.

Тем временем, в Москве состоялась пресс-конференция, на которой были объявлены имена финалистов Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025", в финале которой Агутин будет бороться за первое место с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Владимиром Пресняковым и SHAMANом.

До того омские казаки с теми же аргументами о либеральной позиции артистки Дианы Арбениной уже успешно добились отмены концерта её группы "Ночные снайперы" на той же хоккейной арене.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор.

