Надежда Кадышева заявила, что Россия возрождается, и всех ждёт хорошее будущее

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная исполнительница русских народных песен Надежда Кадышева, выразила радость по поводу того, что молодёжь проявляет интерес к творчеству группы "Золотое кольцо". Она считает, что это свидетельствует о возрождении России, пишет издание "Московский комсомолец".

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Надежда Кадышева

Сейчас у Кадышевой, чья популярность снова переживает небывалый всплеск, очень насыщенный график. Самое приятное, что её приглашают на концерты для молодой публики, которая, наконец, оценила красоту и глубину русского музыкального наследия.

"Я очень счастлива, что наступил такой период. Пусть ребята поют русские песни, вдохновляются ими. Это здорово, что не только я их исполняю. Значит, что Россия возрождается! Значит, у нас всех — хорошее будущее", — поделилась певица своими оптимистичными мыслями о возрождении интереса к русской культуре.

Надежде Кадышевой есть что предложить своим поклонникам, ведь её дискография включает в себя 23 студийных альбома, один концертный альбом, 21 сборник, 9 видеоальбомов и 20 синглов. Все альбомы, кроме первого, записаны с ансамблем "Золотое кольцо".

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Лениногорский район, Татарская АССР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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