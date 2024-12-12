За что арестовали оперную диву Марию Максакову*

В России заочно арестовали оперную певицу Марию Максакову*. В чём провинилась оперная дива?
Весной прошлого года проживающую на Украине Марию Максакову* признали иностранным агентом.
Осенью 2024 года против певицы возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
Ранее телеведущая Татьяна Лазарева** отреагировала на новость о своём аресте в России.
Как сообщает "Вечерняя Москва", в вину певице ставятся заявления о том, что Крым принадлежит Украине. Артистка отличается резкими высказываниям против властей РФ. Она также призывала граждан России материально помогать ВСУ.
У звезды оперы имеется солидная задолженность перед налоговой, погашать которую она не намерена. Певица также не соблюдает предписание маркировать свои публикации специальной плашкой о том, что она признана иностранным агентом. За это звезде уже выписали штраф.
* внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом и внесена Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов
Максакова-Игенбергс Мария Петровна (род. 1977) — российская оперная певица, депутат Государственной думы РФ VI созыва.
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