За что арестовали оперную диву Марию Максакову*

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В России заочно арестовали оперную певицу Марию Максакову*. В чём провинилась оперная дива?

Фото: https://www.instagram.com/mariamaksakova by Инстаграм Марии Максаковой is licensed under public doman Певица Мария Максакова

Весной прошлого года проживающую на Украине Марию Максакову* признали иностранным агентом.

Осенью 2024 года против певицы возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева** отреагировала на новость о своём аресте в России.

Как сообщает "Вечерняя Москва", в вину певице ставятся заявления о том, что Крым принадлежит Украине. Артистка отличается резкими высказываниям против властей РФ. Она также призывала граждан России материально помогать ВСУ.

У звезды оперы имеется солидная задолженность перед налоговой, погашать которую она не намерена. Певица также не соблюдает предписание маркировать свои публикации специальной плашкой о том, что она признана иностранным агентом. За это звезде уже выписали штраф.

* внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом и внесена Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов



Уточнения

Максакова-Игенбергс Мария Петровна (род. 1977) — российская оперная певица, депутат Государственной думы РФ VI созыва.



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