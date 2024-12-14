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Мария Шарапова показала, как учит двухлетнего сына русскому алфавиту

0:49
Шоу-бизнес

Теннисистка Мария Шарапова продемонстрировала, как пытается научить маленького сына русскому языку.

Теннисистка Мария Шарапова
Фото: https://vk.com/rusmariasharapova by ВК-аккаунт Марии Шараповой is licensed under public doman
Теннисистка Мария Шарапова

Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео, на котором занимается с двухлетним сыном Теодором. Спортсменка решила научить наследника русскому алфавиту.

На кадрах Мария по очереди показывает малышу русские буквы и называет их. Ребёнок старательно повторяет за мамой буквы. Сложности у малыша почему-то вызвала русская буква "о". Мальчик упорно произносил эту букву как "и".

Мария Шарапова воспитывает двухлетнего сына Теодора от британского миллионера Александра Гилкса.

Ранее звезда мировых подиумов Ирина Шейк показала, что разговаривает с дочкой на русском языке.

Уточнения

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка. Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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