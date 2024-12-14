Яна Рудковская показала, что ест на завтрак

Продюсер Яна Рудковская похвасталась своим аристократическим завтраком.
Яна Рудковская продолжает демонстрировать свои изысканные завтраки. Продюсер Димы Билана разместила в "Инстаграме"* снимки, на которых показала, что ест по утрам.
На красиво сервированном столе можно увидеть два оладушка с белым кремом и кусочком некого экзотического фрукта. Рядом можно увидеть персики и некие разноцветные напитки в рюмках.
Она обратила внимание на то, что выбрала сдержанную предновогоднюю посуду для своей трапезы.
Ранее постройневший комик Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания, которое помогает ему держать себя в хорошей физической форме.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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