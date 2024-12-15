Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин отказался делать подарки родным и друзьям в честь Нового года.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин заявил, что не будет покупать подарки, чтобы поздравлять окружающих с Новым годом.

"Подарки все закупили к НГ? Я лично ничего дарить никому не собираюсь", — написал эпатажный артист в "Инстаграме"*.

Свой пост певец сопроводил фото рядом с ёлкой. Прохор Шаляпин запечатлён в красивом русско-народном костюме.

Подписчики поддержали своего кумира.

"Ну и правильно! Прошенька сам как подарок. Нарядный, в красивом сверкающем костюме"; "Кроме хорошего настроения и улыбок, разумеется"; "Прохор сделал мой день", — писали фолловеры под потом Шаляпина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.