Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки

Певец Прохор Шаляпин отказался делать подарки родным и друзьям в честь Нового года.
Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин заявил, что не будет покупать подарки, чтобы поздравлять окружающих с Новым годом.
"Подарки все закупили к НГ? Я лично ничего дарить никому не собираюсь", — написал эпатажный артист в "Инстаграме"*.
Свой пост певец сопроводил фото рядом с ёлкой. Прохор Шаляпин запечатлён в красивом русско-народном костюме.
Подписчики поддержали своего кумира.
"Ну и правильно! Прошенька сам как подарок. Нарядный, в красивом сверкающем костюме";
"Кроме хорошего настроения и улыбок, разумеется";
"Прохор сделал мой день", — писали фолловеры под потом Шаляпина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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