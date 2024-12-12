Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Телеведущая Лера Кудрявцева поразила поклонников, показавшись на публике с тёмными волосами.
Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* фотографию, на которой можно с трудом узнать Леру Кудрявцеву. Ведущая шоу "Секрет на миллион" предстала с длинными тёмными волосами.
"Как мне брюнеткой, что скажете?" — спросила совета у подписчиков Лера.
Привыкшие видеть звезду ТВ блондинкой с каре интернет-пользователи были шокированы сменой имиджа знаменитости.
"Перепутала с Ким Кардашьян";
"Моника Беллуччи";
"На певицу Зару смахивает";
"Вы красивая очень, но блондинкой вам лучше", — писали фолловеры под постом телеведущей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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