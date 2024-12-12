Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поразила поклонников, показавшись на публике с тёмными волосами.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* фотографию, на которой можно с трудом узнать Леру Кудрявцеву. Ведущая шоу "Секрет на миллион" предстала с длинными тёмными волосами.

"Как мне брюнеткой, что скажете?" — спросила совета у подписчиков Лера.

Привыкшие видеть звезду ТВ блондинкой с каре интернет-пользователи были шокированы сменой имиджа знаменитости.

"Перепутала с Ким Кардашьян"; "Моника Беллуччи"; "На певицу Зару смахивает"; "Вы красивая очень, но блондинкой вам лучше", — писали фолловеры под постом телеведущей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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