Новая возлюбленная Прохора Шаляпина подарила ему квартиру на Площади Революции

Певец Прохор Шаляпин получил в подарок трёхкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы от возрастной поклонницы.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео с некой пожилой женщиной, которая сидя с Прохором на диване под ёлочкой подарила ему ключи от трёхкомнатной квартиры на Площади Революции.
В ответ выпускник "Фабрики звёзд" протянул возлюбленной коробку с набором зубной пасты.
Внук женщины был возмущён тем, что квартира, которую бабушка обещала передать ему, досталась Шаляпину.
Ранее Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане.
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Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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