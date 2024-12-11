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Новая возлюбленная Прохора Шаляпина подарила ему квартиру на Площади Революции

0:48
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин получил в подарок трёхкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы от возрастной поклонницы. 

Певец Прохор Шаляпин
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео с некой пожилой женщиной, которая сидя с Прохором на диване под ёлочкой подарила ему ключи от трёхкомнатной квартиры на Площади Революции. 

В ответ выпускник "Фабрики звёзд" протянул возлюбленной коробку с набором зубной пасты. 

Внук женщины был возмущён тем, что квартира, которую бабушка обещала передать ему, досталась Шаляпину. 

Ранее Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане.  

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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