Бывший муж Айзы Долматовой преподнёс жене странный подарок на день рождения

Блогер Айза Долматова показала, какой необычный подарок её вручил бывший муж Дмитрий Анохин.
10 декабря Айза Долматова отметила свой 40-й день рождения. В "Инстаграме"* она опубликовала видео, на котором распаковывает подарок, который преподнёс ей бывший муж Дмитрий Анохин.
В красивой коробке с бантом оказался живой гусь. Айза была озадачена таким презентом.
"Ну и что мне теперь делать с тобой, гусь Мартин?" — задалась вопросом блогер.
Айза отметил, что её эк-супруг всегда умеет осложнить ей жизнь.
Долматова рассказала, что птица всю жизнь прожила в тесной клетке. Она выразила надежду на то, что бывший муж спас жизнь гусю.
Интернет-пользователи тут же вспомнили, что рэпер Джиган подарил жене Оксане Самойловой козу по кличке Мими, которая быстро стала звездой Интернета.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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