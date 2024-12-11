Бывший муж Айзы Долматовой преподнёс жене странный подарок на день рождения

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова показала, какой необычный подарок её вручил бывший муж Дмитрий Анохин.

Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam by Инстаграм Айзы Долматовой is licensed under public doman Блогер Айза Долматова

10 декабря Айза Долматова отметила свой 40-й день рождения. В "Инстаграме"* она опубликовала видео, на котором распаковывает подарок, который преподнёс ей бывший муж Дмитрий Анохин.

В красивой коробке с бантом оказался живой гусь. Айза была озадачена таким презентом.

"Ну и что мне теперь делать с тобой, гусь Мартин?" — задалась вопросом блогер.

Айза отметил, что её эк-супруг всегда умеет осложнить ей жизнь.

Долматова рассказала, что птица всю жизнь прожила в тесной клетке. Она выразила надежду на то, что бывший муж спас жизнь гусю.

Интернет-пользователи тут же вспомнили, что рэпер Джиган подарил жене Оксане Самойловой козу по кличке Мими, которая быстро стала звездой Интернета.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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