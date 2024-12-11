Брата мужа Насти Ивлеевой убили в 24-летнем возрасте

Стало известно о трагической судьбе старшего брата Филиппа Бегака, который стал мужем блогера Насти Ивлеевой.
У новоиспечённого мужа Насти Ивлеевой Филиппа Бегака был старший брат по имени Максим, которого убили в 24-летнем возрасте из-за карточного долга.
Мама Филиппа Бегага рассказывала, что её сын был "гулякой". Он всегда возвращался домой под утро, а однажды так и не вернулся.
"Позвонил его друг Павел и сказал: "Макса больше нет, его убили". Но в свидетельстве о смерти было написано, что он умер от инфаркта", — рассказывала безутешная мать.
Она не верит в смерть сына от сердечного приступа, так как видела на шее сына след от верёвки. Она подозревает, что наследника убили за долг в три тысячи долларов. Эту сумму он просил у матери накануне.
Филипп Бегак тоже был на волоске от смерти, так как попал в серьёзное ДТП. Некоторое время молодой человек передвигался на инвалидной коляске. Женщина отмечала, что у наследника сына ноги были будто бы прострелены дробью.
Филипп Бегак является внуком писателя Юлиана Семёнова и родственником Никиты Михалкова.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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