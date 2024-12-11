Жена Василия Ливанова Елена рассказала, что актёр перенёс операцию

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга звезды советского сериала о Шерлоке Холмсе Василия Ливанова сообщила о состоянии госпитализированного актёра.

Фото: https://vk.com/club4144118 by ВК-аккаунт Василия Ливанова is licensed under public doman Актёр Василий Ливанов

Супруга легендарного советского актёра Елена Ливанова рассказала, что артист перенёс лёгкую операцию под местным наркозом. Она отметила, что с 89-летним актёром всё хорошо.

Звезда фильмов о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой. Он был экстренно госпитализирован 7 декабря.

Telegram-канал Mash писал, что у актёра тромб закупорил артерию руки. Невестка народного артиста РСФСР подтвердила данную информацию.

Ранее Василий Ливанов опроверг слухи о его онкологическом заболевании.

Уточнения

Васи́лий Бори́сович Лива́нов (род. 19 июля 1935, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988).



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