Обрадовавшийся рождению сына Гоген Солнцев усомнился в своём отцовстве

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Шоумен Гоген Солнцев задумался, а от него ли жена Полина родила ребёнка.

Фото: https://vk.com/gogen_solntcev by ВК-аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public doman Шоумен Гоген Солнцев

Гоген Солнцев не уверен, что супруга была ему верна. Он обвинил жену Полину в легкомысленном поведении и заявил, что ребёнок может быть рождён вовсе не от него.

При этом шоумен не желает делать генетическую экспертизу, потому что очень привязался к малышу по имени Ваня.

"Полина же не всегда прилично себя ведет. Она может и загулять, и быть не очень порядочной женщиной. В свидетельстве записали отцом меня. А на самом деле может быть всё что угодно", — рассказал Гоген в шоу "Сплетни-шейкер".

Солнцев отметил, что предпочитает думать, что воспитывает родного ребёнка, несмотря на возникающие сомнения. Гоген очень радовался тому, что на свет появился его наследник.

Уточнения

Генеалогический ДНК-тест исследует определённые части генома тестируемого человека. Результаты дают информацию о генеалогических связях и происхождении человека.



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