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Тайный муж Насти Ивлеевой — внук писателя Юлиана Семёнова

1:32
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева 10 декабря неожиданно для всех сообщила в своём Телеграм-канале, что вышла замуж. Но личность нового супруга раскрывать не стала. При этом ни на одной своих страниц в социальных сетях она не публиковала даже намёков на новые отношения.

Филипп Бегак
Фото: Канал t.me/prbezposhady by Скриншот канала t.me/prbezposhady, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Филипп Бегак

Подписчикам не долго пришлось ломать голову над вопросом кто же стал избранником любимой звезды соцсетей. Вот уже и появились первые подробности, которыми поделился Телеграм-канал Беспощадный пиарщик.

Мужем Насти Ивлеевой стал Филипп Бегак, ведущий проекта "Правила жизни". Дедушка Филиппа — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

Отец Филиппа, известный телеведущий Алексей Бегак скончался на 62 году жизни, и именно его дело продолжил сын.

"Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, для меня это созидание. Я не актёр, не режиссёр, не художник и не писатель. Я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, это мои правила жизни", — говорил он перед вступлением в должность ведущего проекта.

Информацию о браке с Филиппом подтвердила сама Настя. Молодожёны расписались в Мурманске, 10 декабря, а потом отправились в путешествие по Заполярью. Что касается свадебной церемонии, то она тоже будет, но позже.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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