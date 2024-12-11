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Ида Галич рассказала Джейсону Стэйтему, как его любят россияне за пацанский цитатник

0:49
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассмешила британского актёра Джейсона Стэйтема, передав ему привет от всех россиян.

Актёр Джейсон Стэйтем и блогер Ида Галич
Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman
Актёр Джейсон Стэйтем и блогер Ида Галич

Ида Галич лично встретилась с актёром Джейсоном Стэйтемом на "Формуле 1". Звезда интернета объяснила артисту, что в России обожают его цитаты из "пацанского цитатника".

После этого Иду Галич охватила гордость за то, что она засветилась в социальных сетях у сына Дэвида Бекхэма.

"Ну всё. Это пик моей популярности! Потому что там меня увидит его отец! Дэвиииид, кам ту Рашиа", — пошутила блогер.

Ранее сообщалось, что британского актёра Джейсона Стейтема русскоязычные подписчики снова забросали "умными мыслями" из разряда пацанской философии.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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