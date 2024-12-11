Филипп Киркоров рассекретил свою давнюю фобию

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров признался, чего он по-настоящему боится.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Киркоров рассказал, чего он на самом деле опасается. Король российской эстрады поведал, что его мучает страх перед публичными выступлениями. Эта фобия усугубляется боязнью толпы.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории.

"У меня с детства — боязнь толпы, большого количества людей. Этот страх у меня до сих пор сохранился. Каждый выход на сцену превращается для меня в жуткое испытание", — цитирует слова народного артиста России URA.RU.

Певец отметил, что всегда надевает на себя маску бесстрашия перед выходом на сцену, однако при этом сильно волнуется. Когда же артист оказывается перед зрителем, все его тревоги быстро отступают.

"У меня такая профессия, которая требует находиться на виду. Куда уж мне деваться?" — объяснил звезда российской эстрады.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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