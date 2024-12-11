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Продюсер Дворцов рассказал, за какую сумму Альбина Джанабаева согласна выступить в России

1:00
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов объяснил, почему концерт певицы Альбины Джанабаевой провалился в Испании.

Певица Альбина Джанабаева
Фото: https://vk.com/dzhanabaeva_albina by ВК-аккаунт Альбины Джанабаевой is licensed under public doman
Певица Альбина Джанабаева

Певица Альбина Джанабаева согласна выступить на корпоративном мероприятии в России за сумму от 3,5 до 4 миллионов рублей.

Экс-солистку группы "ВИА Гра", по словам Сергея Дворцова охотно зовут выступить на закрытых мероприятиях.

Ранее Альбина Джанабаева показала, в каком шикарном виде встречает Валерия Меладзе с работы, стоя у плиты.

"Ценник на её концерты стоит достаточно выше среднего. Выступление артистки стоит порядка 3 — 4 миллионов рублей", — цитирует слова продюсера aif.ru.

Дворцов считает, что в Европе Джанабаеву не хотят видеть, так как певица остаётся верной своей Родине. Он уверен, что именно это стало причиной провала её концерта в Испании.

Уточнения

Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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