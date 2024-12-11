Зепюр Брутян задумалась о музыкальной карьере сына от Павла Прилучного

Жена Актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян обратила внимание на музыкальное дарование маленького сына Микаэля.
Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* забавное видео. На кадрах полуторагодовалый сын от актёра Павла Прилучного играет на игрушечном фортепиано, ритмично двигаясь под музыку, которую сам воспроизводит.
"Уже начинаем искать хорошего педагога по фортепиано", — написала под видео Зепюр.
Подписчики Брутян горячо поддержали решение жены актёра позаботиться о музыкальной карьере наследника.
"Обязательно надо ловить момент, пока ему интересно";
"Как старается золотой";
"И головкой в такт мелодии, надо срочно педагога", — писали фолловеры под постом Брутян.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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