Зепюр Брутян задумалась о музыкальной карьере сына от Павла Прилучного

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Жена Актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян обратила внимание на музыкальное дарование маленького сына Микаэля.

Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman Сын Павла Прилучного

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* забавное видео. На кадрах полуторагодовалый сын от актёра Павла Прилучного играет на игрушечном фортепиано, ритмично двигаясь под музыку, которую сам воспроизводит.

"Уже начинаем искать хорошего педагога по фортепиано", — написала под видео Зепюр.

Подписчики Брутян горячо поддержали решение жены актёра позаботиться о музыкальной карьере наследника.

"Обязательно надо ловить момент, пока ему интересно"; "Как старается золотой"; "И головкой в такт мелодии, надо срочно педагога", — писали фолловеры под постом Брутян.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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