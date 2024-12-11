Шансонье Михаил Шуфутинский купил квартиру, чтобы хранить там свои награды и регалии

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Шансонье Михаилу Шуфутинскому пришлось купить отдельную квартиру, чтобы хранить в ней все свои награды.

Фото: https://t.me/s/mikhail_shufutinsky by Телеграм-канал Михаила Шуфутинского is licensed under public doman Певец Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский признался, что купил квартиру в Москве, где нашли пристанище все предметы, которые ему были вручены в качестве наград и регалий. За долгую творческую жизнь ему надарили многочисленные статуэтки и грамоты.

В каком именно месте он купил апартаменты, превращённые в музей его имени, Шуфутинский не пожелал раскрывать.

"Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды", — цитирует слова исполнителя хита 3 сентября "СтарХит".

Ранее Михаил Шуфутинский высказался о смерти Вячеслава Добрынина.

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер.



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