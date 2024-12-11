Стали известны подробности личной жизни нового мужа Насти Ивлеевой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Что известно об избраннике блогера Насти Ивлеевой, телеведущем Филиппе Бегаке?

Фото: https://vk.com/ivleeva360 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за 32-летнего телеведущего телеканала "Культура" Филиппа Бегака. Молодой человек является внуком писателя Юлиана Семёнова и сестры режиссёров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Выяснилось, что у Филиппа Бегака это не первый брак. У него есть 8-летняя дочь от первой жены. Об этом рассказала Ивлеева в беседе с Telegram-каналом "Беспощадный пиарщик".

Сочетались браком Ивлеева и Бегак в Мурманске. В свадебное путешествие они отправились по Заполярью. Само свадебное торжество состоится позднее.

В 2021 году блогер расторгла брак с рэпером Элджеем.

Ранее блогер Настя Ивлеева скромно сообщила о переменах в своей личной жизни.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.



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