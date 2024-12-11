Блогер Настя Ивлеева породнилась с Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским

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Блогер Настя Ивлеева стала частью больших и прославленных семей Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Фото: https://vk.com/nastya.ivleeva.official by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

Настя Ивлеева вышла замуж за представителя именитой семьи. Благодаря мужу звезда Интернета стала роднёй Михалкова и Кончаловского.

Избранника блогера зовут Филипп Бегак. Он работает на телеканале "Культура". Дедушка мужа Ивлеевой — автор романов о разведчике Штирлице Юлиан Семёнов. Бабушкой Филиппа является родная сестра режиссёров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Отец супруга Ивлеевой Алексей Бегак был телеведущим. После его смерти ТВ-программу отца ведёт его сын Филипп.

Интернет-пользователи шутят, что Настя Ивлеева сделал ход конём и обзавелась хорошими родственными связями.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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