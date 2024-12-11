Ксения Бородина рассказала об общении дочерей с их отцами

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина заверила, что не запрещает отцам своих детей видеться с дочерьми.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина с детьми

Ксения Бородина объяснила, что не препятствует отцам своих дочерей общаться с наследницами. Она признала, что данные встречи происходят редко, так как сами её бывшие мужья не горят желанием видеться с дочерьми.

Звезда "Дома-2" заявила, что всегда напоминала дочерям о необходимости общаться с отцами. Курбан Омаров иногда видится с дочерью Теоной, а вот первый муж Бородиной Юрий Будагов совсем забыл о дочери.

"Папа Маруси не общается от слова "совсем". Конечно, это печально и для меня, и для девочек, но ничего не поделаешь", — пожаловалась Ксения в интервью рэперу Басте в его шоу "Вопрос ребром".

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Ксения Бородина снова нашла себе альфонса.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.