Большая концертная программа пройдет на Роза Хутор в новогодние каникулы

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Григорий Лепс, "Агата Кристи", Алексей Чумаков, звезда театра и кино Максим Аверин, известные стендаперы, джазовые и классические исполнители выступят в многофункциональном зале "Роза Холл".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Новогодний концерт в Роза Холл

Праздничный концертный марафон откроется 2 января выступлением одного из лучших музыкантов страны Алексея Чумакова. Своим поклонникам он представит акустическое звучание любимых хитов и новых произведений. Среди них: "Счастье", "Тут и там", "Девочка, девушка, женщина", "Необыкновенная", "Небо в твоих глазах" и многие другие. 3 января программу продолжит большой новогодний концерт основателя легендарной группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова, который подготовил для зрителей масштабное шоу. Сольное выступление одного из самых ярких и авторитетных представителей российской эстрады, обладателя множества премий и наград, Григория Лепса пройдет 4 января. Далее на сцене его сменит молодая, но амбициозная группа "Комната культуры", ставшая победителем фестиваля "Ленинградские мосты".

— Многофункциональный концертный комплекс "Роза Холл", это современная площадка, отвечающая мировым стандартам площадью более 10 000 квадратных метров. Самое современное оборудование позволяет радовать зрителей выступлениями в разных жанрах. Так, в рамках новогодней программы, 6 января свой моноспектакль "Научи меня жить" покажет Максим Аверин. Полноценное театральное действо представляет собой продуманную и искусно сложенную мозаику из музыки, поэзии и прозы, сопровождающуюся звуковой и световой партитурой, в котором актер остается один на один с публикой и открывает в этом диалоге свою душу, — поделились в "Роза Холл".

7 января пройдет сольный концерт финалистов Высшей лиги КВН и шоу "Звезды" на НТВ команды "Борцы". Зрители не только оценят самые лучшие шутки, но и смогут задать вопросы юмористам в классическом конкурсе "Разминка". Джазовые мелодии детства прозвучат в "Роза Холл" 8 января в исполнении коллектива Юрия Бедрака из Санкт-Петербурга. Музыканты представят публике свои интерпретации свинга из мульт-классики 90-х и джазовых стандартов саундтреков к знаковым фильмам. Ностальгическое музыкальное путешествие продолжится 9 января на концерте классической музыки трио "Mons Music".

Известный своим ярким стилем и оригинальными шутками стендап-комик Евгений Чебатков выступит 10 января. Его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений. Завершится новогодний концертный марафон на горном курорте "Роза Хутор" 15 января. Познакомиться с программой и забронировать билеты можно на официальном сайте "Роза Холл".

Концерты и выступления звезд станут частью новогодней программы на "Роза Хутор". В праздничные дни на курорте откроется резиденция Деда Мороза. На новогодних каникулах гостей "Роза Хутор" ждут ярмарки, выставки под открытым небом, мастер-классы от народных умельцев, конкурсы, сюрпризы и многое другое.