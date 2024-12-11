Анастасия Стоцкая показала похожих на Киркорова сына Сашу и дочь Веру

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая снова вынуждена оправдываться из-за схожести сына и дочери с Филиппом Киркоровым.

Фото: https://www.instagram.com/100tskaya by Инстаграм Анастасии Стоцкой is licensed under public doman Певица Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном и дочерью. На снимке нарядная певица с 13-летним сыном Сашей и 7-летней Верой запечатлены на фоне красивой новогодней сцены.

Интернет-пользователи не удержались от обсуждения старой темы и снова стали подмечать сходство между детьми рыжеволосой певицы и королём российской эстрады.

В одном из интервью звезда объясняла, почему её дети имеют внешнее сходство с Киркоровым.

"Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа", — цитирует слова знаменитости "СтарХит".

Стоцкую настолько раздражают такие замечания, что в порыве гнева она подтверждает отцовство Киркорова в ответ на самые назойливые комментарии.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анастаси́я Алекса́ндровна Сто́цкая (укр. Анастасія Олександрівна Стоцька; род. 7 октября 1982, Киев, Киевская область, УССР, СССР) — украинская и российская певица и актриса.



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