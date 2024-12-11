Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сливки, взбивание и немного терпения: легко, полезно, натурально
Большая концертная программа пройдет на Роза Хутор в новогодние каникулы
Об учёном и жемчуге: это открытие перепишет учебники по нейробиологии
Минздрав намерен изменить стандарт медпомощи детям при ожирении
ФАС разоблачила картельный сговор в сфере поставки медицинских изделий
Стало известно, с какой целью собаки и коты ведут охоту на собственный хвост
Бутерброды с икрой — ошибка новогоднего стола
Эксперты рассказали, как научить кота командам
Породы собак, отличающиеся особой верностью хозяевам

Вдовиченков и Безруков: на экране братья, а в жизни — заклятые враги

2:13
Шоу-бизнес

Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков никогда не были друзьями или приятелями, хотя и работали бок о бок на съёмочной площадке "Бригады" в течение двух лет.

Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков
Фото: YouTube канал владимир базаров by Скриншот видео YouTube канала владимир базаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков

В культовом криминальном сериале герои Безрукова и Вдовиченкова — лучшие друзья. Саша Белый и Фил стали символом крепкой дружбы, ради которой люди готовы пойти на всё, даже на жестокую, рискованную перестрелку. Поклонники актёров были уверены, что сыграть такие взаимоотношения невозможно — нужно быть друзьями в реальной жизни. Но это оказалось не так.

Во время работы над "Бригадой" между Безруковым и Вдовиченковым было много разногласий. Артисты буквально не переносили друг друга и старались избегать общения вне съёмок. Говорят, что Сергей и Владимир не поладили из-за того, что Вдовиченков претендовал на роль Белого, а она досталась Безрукову.

В "Бригаду" Вдовиченков попал случайно. Узнав, что его пригласили на пробы, Владимир обрадовался и решил отметить это с другом. В процессе завязалась пьяная драка, и актёру разбили лицо. На утро он всё равно решился ехать, но режиссёр, увидев его, отправил подождать в коридоре. Там к нему подошла женщина в очках.

"Здравствуйте, вы артист?" Я говорю: Ну, типа того — Судя по лицу, вы умеете драться! — Судя по лицу, драться я не умею, — А нам, вы знаете, нужен такой типаж, пойдёмте. И она приводит меня к Лёше Сидорову на "Бригаду", — рассказывал Вдовиченков о том, как ходил на пробы.

После съёмок сериала актёры разошлись, но спустя годы Безруков снова увёл интересную роль. Владимир хотел сыграть Высоцкого в нашумевшем фильме, но и здесь предпочли Сергея. Это стало последней каплей для Вдовиченкова и он до сих пор не может простить коллегу.

Отношения между актёрами остаются напряжёнными. Они игнорируют вопросы на эту тему в интервью, а коллеги Безрукова и Вдовиченкова дипломатично лавируют между ними, чтобы не спровоцировать конфликт.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Еда и рецепты
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Трамп сделает биткоин резервной валютой. План сохранения могущества США — гениальное мошенничество Любовь Степушова Шекспира светлое созданье Дездемона до 1660 года была мужчиной Игорь Буккер Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия Дмитрий Плотников
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Породы собак, отличающиеся особой верностью хозяевам
Анастасия Стоцкая показала похожих на Киркорова сына Сашу и дочь Веру
Вред снега для растений: правильно защищаем сад
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Удача на глубине: редчайший наутилус попал в объектив исследователей
Эффективный комплекс упражнений для кубиков на прессе
Обход мобилизации: на Украине мужчина на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК мужчину
Ответ Орешнику? США допускают размещение ядерного оружия на Украине
Почему не всем подходит творог
Атака ВСУ на Енакиево в ДНР привела к эвакуации жителей. Как она проходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.