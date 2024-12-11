Вдовиченков и Безруков: на экране братья, а в жизни — заклятые враги

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Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков никогда не были друзьями или приятелями, хотя и работали бок о бок на съёмочной площадке "Бригады" в течение двух лет.

Фото: YouTube канал владимир базаров by Скриншот видео YouTube канала владимир базаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков

В культовом криминальном сериале герои Безрукова и Вдовиченкова — лучшие друзья. Саша Белый и Фил стали символом крепкой дружбы, ради которой люди готовы пойти на всё, даже на жестокую, рискованную перестрелку. Поклонники актёров были уверены, что сыграть такие взаимоотношения невозможно — нужно быть друзьями в реальной жизни. Но это оказалось не так.

Во время работы над "Бригадой" между Безруковым и Вдовиченковым было много разногласий. Артисты буквально не переносили друг друга и старались избегать общения вне съёмок. Говорят, что Сергей и Владимир не поладили из-за того, что Вдовиченков претендовал на роль Белого, а она досталась Безрукову.

В "Бригаду" Вдовиченков попал случайно. Узнав, что его пригласили на пробы, Владимир обрадовался и решил отметить это с другом. В процессе завязалась пьяная драка, и актёру разбили лицо. На утро он всё равно решился ехать, но режиссёр, увидев его, отправил подождать в коридоре. Там к нему подошла женщина в очках.

"Здравствуйте, вы артист?" Я говорю: Ну, типа того — Судя по лицу, вы умеете драться! — Судя по лицу, драться я не умею, — А нам, вы знаете, нужен такой типаж, пойдёмте. И она приводит меня к Лёше Сидорову на "Бригаду", — рассказывал Вдовиченков о том, как ходил на пробы.

После съёмок сериала актёры разошлись, но спустя годы Безруков снова увёл интересную роль. Владимир хотел сыграть Высоцкого в нашумевшем фильме, но и здесь предпочли Сергея. Это стало последней каплей для Вдовиченкова и он до сих пор не может простить коллегу.

Отношения между актёрами остаются напряжёнными. Они игнорируют вопросы на эту тему в интервью, а коллеги Безрукова и Вдовиченкова дипломатично лавируют между ними, чтобы не спровоцировать конфликт.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.





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