Евгений Петросян заявил, что в советские годы актёры были нищими

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Смехопанорамы" юморист Евгений Петросян раскрыл Роману Костомарову размер своего заработка в советское время. Он признался, что в те годы актёры "были нищими", хотя и получали больше, чем инженеры, пишет Газета. ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

Евгений Ваганович начал свою карьеру в оркестре Леонида Утёсова, где получал 150 рублей в месяц. Позже его зарплата выросла до 200 рублей. По тем временам это был хороший оклад для служащего. Однако актёры быстро тратили деньги, особенно во время гастролей.

"На гастролях всё очень быстро расходится как-то так. У меня, во всяком случае, расходилось быстро. Хватало только на полмесяца. Но я не думал про это", — поделился артист.

В советское время у актёров были должностные оклады. Если у рабочих были разряды, то у артистов — категории, которая зависела от стажа, популярности и занятости. Разница в окладах была значительной: начинающий актёр получал 60 рублей, а известный мастер — 450.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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