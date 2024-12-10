Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится

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В своём Telegram-канале блогерша Алёна Водонаева высказала мнение, что помолвка Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым — это личное дело самой Ксении.

Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алена Водонаева

Несмотря на то, что телеведущая призналась, что ей не нравится избранник коллеги, она пожелала им семейного счастья.

"Вам не нравится её жених? Мне тоже. Но это её жизнь, её опыт, её события", — отметила Водонаева.

Она также подчеркнула, что не собирается давать серьёзные комментарии по этому поводу, а посмеяться над ситуацией она уже успела.

Алёна Водонаева опубликовала скриншот переписки с журналисткой, которая попросила её поделиться мнением о помолвке Бородиной. Экс-участница "Дома-2" возмутилась, что её контакты кто-то передал корреспондентке.

Ранее Ксения Бородина назвала своей книгу "фигнёй".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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