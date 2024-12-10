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Ксения Бородина заявила, что написала в своей книге фигню

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире шоу "Вопрос ребром" телеведущая Ксения Бородина призналась, что в своей книге "Худеем с Ксенией Бородиной" написала фигню.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

Одна из участниц передачи рассказала, что прочитала книгу блогерши и была удивлена, что в списке мотивации для самосовершенствования на первом месте стоит мужчина.

Ксения Бородина сказала, что сейчас она бы не стала писать такое. Она убеждена, что женщина всегда должна ставить себя на первое место.

"Всё, что ты делаешь — пластические операции, похудение, неважно, — ты делаешь это для себя, а не ради кого-то другого", — объяснила телеведущая.

Ксения также отметила, что некоторые мужчины могут быть недовольны фигурой своих возлюбленных, но от таких людей стоит уходить.

Ранее певица Жасмин поделилась своим мнением о сливе интимных фотографий.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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