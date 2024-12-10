Певица Жасмин раскрыла, почему не боится слива интимных фото

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Жасмин рассказала, что не боится утечек интимных фотографий, потому что сама не делает таких снимков.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Домашний, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Жасмин

В интервью "МК" она объяснила, что её муж всё видит вживую, онлайн. Кроме того, Жасмин не стремится делать откровенные фотографии, чтобы потом пересматривать их в старости.

"Мы с мужем будем запоминать что-то более красивое", — поделилась она.

При этом Жасмин поддержала свою коллегу Анну Asti, чьи фотографии оказались в интернете из-за злоумышленников. Она напомнила, что каждый человек имеет право на частную жизнь.

В завершение артистка отметила, что у певицы Анны Дзюбы красивая фигура.

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Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер.



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