Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения

Певица Жасмин раскрыла, почему не боится слива интимных фото

0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Жасмин рассказала, что не боится утечек интимных фотографий, потому что сама не делает таких снимков.

Певица Жасмин
Фото: youtube.com by канал Телеканал Домашний, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Жасмин

В интервью "МК" она объяснила, что её муж всё видит вживую, онлайн. Кроме того, Жасмин не стремится делать откровенные фотографии, чтобы потом пересматривать их в старости.

"Мы с мужем будем запоминать что-то более красивое", — поделилась она.

При этом Жасмин поддержала свою коллегу Анну Asti, чьи фотографии оказались в интернете из-за злоумышленников. Она напомнила, что каждый человек имеет право на частную жизнь.

В завершение артистка отметила, что у певицы Анны Дзюбы красивая фигура.

Ранее Евгений Петросян поделился своими мыслями о браке с Татьяной Брухуновой.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Рецепт драников, который понравится даже привередам
Еда и рецепты
Рецепт драников, который понравится даже привередам Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Последние материалы
Эксперт рассказал, какие альтернативные виды туризма популярны у россиян
Как добиться крупного лука: норму высева на вашем участке
Белоруссия запретила продажу гречки из России
Мать Александра Реввы заявила, что не собирается любить жену сына
Ёе талия — аномалия! Эта привычка по утрам поможет добиться плоского живота
Евгений Петросян высказался о браке с Татьяной Брухуновой: исправляю ошибки молодости
Туристам посоветовали посетить Врановское водохранилище в Чехии
Жизнь без боли: в России разработали нейроинтерфейс нового поколения
Правильная шаурма — легкость, вкус и минимум калорий
Правильный уход за помидорами после пересадки: как обеспечить крепкий рост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.