Певица Жасмин раскрыла, почему не боится слива интимных фото

Певица Жасмин рассказала, что не боится утечек интимных фотографий, потому что сама не делает таких снимков.
В интервью "МК" она объяснила, что её муж всё видит вживую, онлайн. Кроме того, Жасмин не стремится делать откровенные фотографии, чтобы потом пересматривать их в старости.
"Мы с мужем будем запоминать что-то более красивое", — поделилась она.
При этом Жасмин поддержала свою коллегу Анну Asti, чьи фотографии оказались в интернете из-за злоумышленников. Она напомнила, что каждый человек имеет право на частную жизнь.
В завершение артистка отметила, что у певицы Анны Дзюбы красивая фигура.
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Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер.
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