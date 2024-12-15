Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что строго следит за фигурой в новогодние праздники.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова объяснила, что не позволяет себе расслабляться во время новогодних застолий. Она отметила, что держит себя в "жёстких рамках", отказывая в удовольствии вдоволь покушать новогодние салаты.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своём избраннике.

"Я на Новый год стараюсь не набирать, так как у меня репетиции, и никакой праздник не повод отказываться от станка и пуантов", — цитирует слова звезды балета "Вечерняя Москва".

Она отметила, что в период новогодних каникул будет много выступать на сцене.

Саму новогоднюю ночь балерина планирует провести дома в компании дочери и её парня.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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