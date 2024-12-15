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Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий

0:50
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что строго следит за фигурой в новогодние праздники.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова объяснила, что не позволяет себе расслабляться во время новогодних застолий. Она отметила, что держит себя в "жёстких рамках", отказывая в удовольствии вдоволь покушать новогодние салаты.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своём избраннике. 

"Я на Новый год стараюсь не набирать, так как у меня репетиции, и никакой праздник не повод отказываться от станка и пуантов", — цитирует слова звезды балета "Вечерняя Москва".

Она отметила, что в период новогодних каникул будет много выступать на сцене.

Саму новогоднюю ночь балерина планирует провести дома в компании дочери и её парня.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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