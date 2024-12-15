Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что строго следит за фигурой в новогодние праздники.
Волочкова объяснила, что не позволяет себе расслабляться во время новогодних застолий. Она отметила, что держит себя в "жёстких рамках", отказывая в удовольствии вдоволь покушать новогодние салаты.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своём избраннике.
"Я на Новый год стараюсь не набирать, так как у меня репетиции, и никакой праздник не повод отказываться от станка и пуантов", — цитирует слова звезды балета "Вечерняя Москва".
Она отметила, что в период новогодних каникул будет много выступать на сцене.
Саму новогоднюю ночь балерина планирует провести дома в компании дочери и её парня.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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