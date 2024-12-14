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Садальский предположил, что Жириновский был ясновидящим

0:59
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский высказался о феномене покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский
Фото: gov.ru by Государственная Дума, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Жириновский

Садальский рассказал, что примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти Владимира Жириновского.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что Владимир Вольфович ценил его как актёра. Сам Садальский, по его словам, уважал политика за прямолинейность.

"Те, кто смеялся над ним, теперь собирают цитаты всех его выступлений и называют пророком", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский вспомнил, что Жириновский предлагал ему стать депутатом, однако он отказался от предложения.

"А он не был пророком, он был гениальным аналитиком, который вычислял миллидоли траекторий чужих поступков и мыслей. Может, это и называется — ясновидением…?" — поделился своими размышлениями актёр.

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский (при рождении Эйдельште́йн; 25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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