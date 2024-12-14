Лолита Милявская рассказала, как правильно экономить

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская дала советы россиянам, как благополучно пережить экономический кризис.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская посоветовала гражданам России не справляться со стрессом с помощью алкоголя.

Она призвала заботиться о нервной системе и бережно относиться к своему имуществу.

"Ничего не раздариваем, как раньше. Если поправились — худеем, чтобы влезть во что-нибудь старое и не тратить деньги на покупку новой одежды", — цитирует слова звезды URA.RU.

Певица объяснила, что экономические кризисы цикличны. Она посоветовала работать и не впадать в уныние, сидя без дела.

Ранее Лолита Милявская высказалась о будущем Насти Ивлеевой после отмены.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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