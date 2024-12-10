Гарик Харламов подарил жене подарок, сделанный своими руками

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов похвастался, что собственноручно сделал подарок для жены, актрисы Катерины Ковальчук.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by ВК-аккаунт Гарика Харламова is licensed under public doman Комик Гарик Харламов

Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором показывает корзину с необычными цветами. Бутоны цветов собраны из деталек конструктора.

После демонстрации подарка звезда Comedy Club с гордостью щёлкает переключателем и показывает, что цветы, плюс ко всему, светятся.

"Важней всего погода в доме", — написал под кадрами комик.

Катерина Ковальчук оценила подарок, сделанный своими руками. Она поблагодарила супруга за трогательный презент.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист.



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