Бывшая жена комика Славы Комиссаренко рассказала о насилии в своей семье

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга белорусского комика Славы Комиссаренко поведала жуткие подробности своего детства.

Фото: https://t.me/slavacomissarenko by ВК-аккаунт Славы Комиссаренко is licensed under public doman Комик Слава Комиссаренко

Комик Слава Комиссаренко быстро развёлся с женой Юлией Шашковой после того, как узнал, что супруга зарабатывала себе на жизнь в роли вебкам-модели.

В шоу "Нежный редактор" Юлия Шашкова рассказала, что когда она была маленькой, её совращал родной отец.

"Мое первое видео эротического характера появилось, когда мне было 12-13 лет. И снимал его мой отец", — заявила девушка.

Она поведала, что за молчание отец обещал ей деньги. Она уверена, что отец питал нездоровый интерес к детям.

После этого отца сменил отчим, который избивал ребёнка.

Уточнения

Вячесла́в Серге́евич (Сла́ва) Комисса́ренко (бел. Вячаслаў (Слава) Сяргеевіч Камісаранка) родился 27 июля 1985, в Минск, Белорусская ССР, СССР — белорусский стендап-комик.



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