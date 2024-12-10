Бывшая жена комика Славы Комиссаренко рассказала о насилии в своей семье

Экс-супруга белорусского комика Славы Комиссаренко поведала жуткие подробности своего детства.
Комик Слава Комиссаренко быстро развёлся с женой Юлией Шашковой после того, как узнал, что супруга зарабатывала себе на жизнь в роли вебкам-модели.
В шоу "Нежный редактор" Юлия Шашкова рассказала, что когда она была маленькой, её совращал родной отец.
"Мое первое видео эротического характера появилось, когда мне было 12-13 лет. И снимал его мой отец", — заявила девушка.
Она поведала, что за молчание отец обещал ей деньги. Она уверена, что отец питал нездоровый интерес к детям.
После этого отца сменил отчим, который избивал ребёнка.
Вячесла́в Серге́евич (Сла́ва) Комисса́ренко (бел. Вячаслаў (Слава) Сяргеевіч Камісаранка) родился 27 июля 1985, в Минск, Белорусская ССР, СССР — белорусский стендап-комик.
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