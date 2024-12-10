Певец Анатолий Цой рассказал о самочувствии после операций

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Певец Анатолий Цой в своём Telegram-канале рассказал, что в перерывах между съёмками активно занимается восстановлением спины.

Фото: Telegram by Телеграм-канал TSOY online, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анатолий Цой

Он поблагодарил своих поклонников за заботу и переживания, отметив, что перед праздниками не хочет говорить о плохом и поэтому старается делиться только позитивными новостями.

"Мне делают операции, я прохожу обследования и надеюсь в следующем году полностью вернуться в строй", — поделился артист.

В июле Анатолий Цой перенёс операцию на позвоночнике из-за травмы, полученной в ДТП. У него образовались протрузии, которые могут перерасти в грыжу.

Кроме того, музыканту пришлось обратиться к медикам из-за кисты, появившейся в правой пазухе носа. По его словам, она возникла из-за деформированной перегородки, которая появилась в результате многолетнего профессионального занятия кикбоксингом.

Ранее Николай Сердюков объяснил своё неуважительное отношение к одной из участниц реалити-шоу.

Уточнения

Анатолий Васильевич Цой (также известный по псевдониму «TSOY»), (род. 28 июля 1989, Талды-Курган (ныне — Талдыкорган; каз. Талдықорған), Казахская ССР, СССР) — российский и казахстанский певец, актёр и телеведущий корейского происхождения, наиболее известный как бывший участник Российского бой-бэнда «MBAND».



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