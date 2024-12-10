Жених Ксении Бородиной объяснил, почему резко высказался в адрес участницы шоу

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В программе "Вопрос ребром" жених телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков рассказал, почему во время участия в реалити-шоу "Последний герой" он проявил неуважение к одной из соперниц.

Фото: vk.com by канал Афиша Москвы, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина и Николай Сердюков

Николай Сердюков отметил, что зрители не видели полной картины происходящего. Перед тем как он предложил девушке по имени Ксения "закрыть пасть", она в ответ использовала нецензурную лексику.

Девушка, задавшая вопрос блогеру в программе у рэпера Басты, поинтересовалась, считает ли он нормальным такое отношение к представительницам противоположного пола.

"Нет, я не считаю, что со мной можно так разговаривать. Если для вас это нормально, то пожалуйста. Для меня это не приемлемо. И вопрос о том, разговариваю ли я так с Ксенией Бородиной — нет. У нас не бывает скандалов", — пояснил мужчина.

Николай Сердюков подчеркнул, что не намерен грубить своей любимой женщине, а Ксения Бородина в свою очередь отметила, что у неё не пасть.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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