Жених Ксении Бородиной объяснил, почему резко высказался в адрес участницы шоу

В программе "Вопрос ребром" жених телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков рассказал, почему во время участия в реалити-шоу "Последний герой" он проявил неуважение к одной из соперниц.
Николай Сердюков отметил, что зрители не видели полной картины происходящего. Перед тем как он предложил девушке по имени Ксения "закрыть пасть", она в ответ использовала нецензурную лексику.
Девушка, задавшая вопрос блогеру в программе у рэпера Басты, поинтересовалась, считает ли он нормальным такое отношение к представительницам противоположного пола.
"Нет, я не считаю, что со мной можно так разговаривать. Если для вас это нормально, то пожалуйста. Для меня это не приемлемо. И вопрос о том, разговариваю ли я так с Ксенией Бородиной — нет. У нас не бывает скандалов", — пояснил мужчина.
Николай Сердюков подчеркнул, что не намерен грубить своей любимой женщине, а Ксения Бородина в свою очередь отметила, что у неё не пасть.
Ранее Анастасия Стоцкая вышла в свет с детьми, которые похожи на Киркорова.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.